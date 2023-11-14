22 горячих и холодных закуски на Новый год 2024: лучшие праздничные рецепты

22 горячих и холодных закуски на Новый год 2024: лучшие праздничные рецептыедаЗакуски не всегда подаются перед основным блюдом – они могут быть самостоятельным угощением, особенно в праздничные вечера, когда без предупреждения приходят многочисленные гости.