Росприроднадзор не добился взыскания 431,7 млн рублей за ущерб Ангаре

Четвертый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Росприроднадзора на решение о взыскании с Восточно-Сибирского речного пароходства 4,077 млн рублей за загрязнение Ангары после затопления баржи в августе 2023 года.
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