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Царьград

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Михаил Мишустин потребовал усилить защиту интеллектуальной собственности

Михаил Мишустин потребовал усилить защиту интеллектуальной собственности

На встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подчеркнул важность защиты интеллектуальной собственности на маркетплейсах, чтобы гарантировать покупателям качество и производителям защиту их прав.

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