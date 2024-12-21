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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Садкова чисто откатала произвольную программу с двумя четверными тулупами на чемпионате России

Дарья Садкова выступила с произвольной программой на чемпионате России в Омске. В прокате она исполнила четверной тулуп – двойной тулуп, четверной тулуп, тройной риттбергер, тройной сальхов, тройной лутц – тройной тулуп, тройной лутц – двойной аксель – двойной аксель, тройной флип.

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