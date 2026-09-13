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Нижегородская правда

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Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Дивеевском округе

Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме в Дивеевском округе

В селе Верякуши Дивеевского округа произошел пожар в жилом доме на улице Советской. В результате происшествия погибла женщина 1936 года рождения.

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