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Олимпиада-2024. Спортивная гимнастика. Мужчины разыграют медали в опорном прыжке и на кольцах, женщины – на брусьях

Спортивная гимнастика Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины Кольца  16:00 Фавориты: Цзоу Цзинюань (Китай), Лю Ян (Китай), Самир Аит Саид (Франция).

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