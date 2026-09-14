Отметить 90-летие бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и выразить ему своё уважение в парке его имени на субботник собрались тысячи жителей Москвы admin12 сентября Фонд Юрия Лужкова провел в Москве открытый городской субботник, посвященный 90-летию со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова.
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