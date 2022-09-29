Автоинспекторы и активисты отряда ЮИД Приморского края провели со школьниками занятия по ПДД

В рамках Всероссийской акции МВД «Полиция на страже детства» сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Чугуевскому округу и активисты отряда юных инспекторов движения провели серию тематических мероприятий.
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