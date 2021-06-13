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Есть ли у нас в стране рабочие руки

Есть ли у нас в стране рабочие руки

Мы постоянно слышим, как со стороны предпринимателей и власти раздаются причитания о том, что у нас в России нехватка рабочих рук, и что если к нам не будут приезжать трудовые мигранты из постсоветских стран, то наша экономика сильно пострадает.

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