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Водитель, погубивший мать и сына в Прикамье, намерен обжаловать приговор

Водитель, погубивший мать и сына в Прикамье, намерен обжаловать приговор

В тот день он был пьян.7 марта 2023 года на 472 километре трассы «Подъезд к Перми от М7 „Волга“» произошла авария, в которой 36-летний водитель ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-211440.

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