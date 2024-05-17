Водитель, погубивший мать и сына в Прикамье, намерен обжаловать приговор

В тот день он был пьян.7 марта 2023 года на 472 километре трассы «Подъезд к Перми от М7 „Волга“» произошла авария, в которой 36-летний водитель ВАЗ-21120 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-211440.