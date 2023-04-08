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Захарова обвинила в нацизме Подоляка, призвавшего закрыть на Украине «все, что касается российского культурного пространства»

Захарова обвинила в нацизме Подоляка, призвавшего закрыть на Украине «все, что касается российского культурного пространства»

Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова обвинила в нацизме советника руководителя офиса украинского лидера Михаила Подоляка, который некоторое время назад призвал закрыть в бывшей советской республике «все, что касается российского культурного пространства».

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