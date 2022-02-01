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Стефен Карри набрал 40 очков в матче с «Рокетс». 21 пришлось на 4-ю четверть

Звездный разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри прервал неудачный отрезок с точки зрения игры в атаке и процента реализации.

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