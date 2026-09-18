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Несекретные материалы

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«Заменить невозможно»: на Украине назвали приоритетные цели ударов ВС России

«Заменить невозможно»: на Украине назвали приоритетные цели ударов ВС России

Украина начинает испытывать серьёзный дефицит дорогостоящих РЛС и систем радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает телеграм-канал «Легитимный».

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