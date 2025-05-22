Пушков объяснил отстранение Каллас отсутствием у нее политического интеллекта

Большинство членов Евросоюза (ЕС) не воспринимают всерьез главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Об этом 21 мая сообщил председатель комиссии РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации, сенатор Алексей Пушков.