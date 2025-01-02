Более 7 тыс детей из Татарстана отдохнут в лагерях в новогодние каникулы

За время новогодних каникул в татарстанских лагерях отдохнут свыше 7 тысяч детей. Программы для ребят организовали 41 стационарная оздоровительная организация, три за пределами республики: в Марий Эл и Крыму, а также 16 пришкольных.
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