Импортозамещение в обследовании рельс: в Новосибирске разработали уникальную для России систему мониторинга

Новосибирские учёные представили не имеющую аналогов в России систему для обследования рельс.Импортозамещающую систему обследования рельс разработали учёные Сибирского государственного университета путей сообщения, сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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