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Мадьяр сравнил Украину с деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»

Мадьяр сравнил Украину с деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»

Мадьяр заявил, что Венгрия не согласилась участвовать в «Карпатской восьмерке». Он раскритиковал попытку включить страну в объединение без предварительных консультаций.

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