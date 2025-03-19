Полицейские рассказали о шоке при виде тела Марадоны

TN: Полицейские рассказали о пережитом при виде тела Марадоны шоке Сотрудники полиции, которые первыми увидели тело умершего аргентинского футболиста Диего Марадоны, рассказали о пережитом шоке от его внешнего вида.
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