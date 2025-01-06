Под Курахово штурмовики оборудовали «накопители» на пути к передовой

Бойцы российских штурмовых подразделений на пути к передовой под Курахово оборудовали «накопители». В специальных промежуточных укрытиях военнослужащие могли переждать артиллерийский обстрел и отдохнуть после атаки.
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