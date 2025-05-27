Рогов заявил о стремлении Мерца развязать глобальный конфликт

Новости внутренней и внешней политики в России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал решение канцлера Германии Фридриха Мерца поставить Украине дальнобойные ракеты и снять ограничения на их применение в отношении России.