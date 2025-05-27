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Рогов заявил о стремлении Мерца развязать глобальный конфликт

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал решение канцлера Германии Фридриха Мерца поставить Украине дальнобойные ракеты и снять ограничения на их применение в отношении России.

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