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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макс Ферстаппен о 2-й позиции: «Не думаю, что мы вообще должны были попадать на первый ряд стартовой решетки, так что я очень доволен результатом»

Пилот «Ред Булл» рассказал, что второе место на стартовой решетке предстоящего спринта стало для него приятным сюрпризом, поскольку он не ожидал, что сумеет опередить соперников из «Макларена».

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