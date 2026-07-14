«Коалиция желающих» собирается на Украину

Еще раз вспомним о прошедшей в Париже встрече т.н. «коалиции желающих». Премьер Польши Туск утверждает, что ключевым стало решение о том, что в Польше этой осенью пройдут первые учения с участием французских и британских войск.
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