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NewsOne

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«Коалиция желающих» собирается на Украину

«Коалиция желающих» собирается на Украину

Еще раз вспомним о прошедшей в Париже встрече т.н. «коалиции желающих». Премьер Польши Туск утверждает, что ключевым стало решение о том, что в Польше этой осенью пройдут первые учения с участием французских и британских войск.

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