Роскачество: для продажи урожая с дачи можно обойтись без регистрации ИП

Если у дачника образовался избыток урожая или домашних заготовок, их можно легально продать, но важно соблюдать несколько ключевых требований, предупредил в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
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