Ответил той же монетой. Иран конфисковал танкер с американской нефтью на $50 млн.

Танкер Advantage Sweet. Фото из открытых источников сети Интернет 3 дня назад 1,1K прочитали Похоже правила игры меняются не по дням, а по часам и теперь "защищать свои национальные интересы" путем конфискации чужого имущества можно не только США, но и другим странам.