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Ответил той же монетой. Иран конфисковал танкер с американской нефтью на $50 млн.

Ответил той же монетой. Иран конфисковал танкер с американской нефтью на $50 млн.

Танкер Advantage Sweet. Фото из открытых источников сети Интернет  3 дня назад 1,1K прочитали Похоже правила игры меняются не по дням, а по часам и теперь "защищать свои национальные интересы" путем конфискации чужого имущества можно не только США, но и другим странам.

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