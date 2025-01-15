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ДТП с автобусом в центре Краснодара: девушка-водитель Мерседеса не скрывалась, сообщили в МВД

ДТП с автобусом в центре Краснодара: девушка-водитель Мерседеса не скрывалась, сообщили в МВД

- Водитель не скрывался, - говорится в сообщении. Известно о том, что 26-летняя девушка управляла Мерседесом и двигалась по Красной.

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