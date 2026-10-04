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Малкин стал вторым 40-летним игроком в истории НХЛ, забившим голы в каждой из первых двух игр сезона

Малкин стал вторым 40-летним игроком в истории НХЛ, забившим голы в каждой из первых двух игр сезона

В ночь на 4 октября (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Монреаль Канадиенс».

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