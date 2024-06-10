Экономика Японии не показывает признаков восстановления

Экономика Японии не продемонстрировала явных признаков восстановления. Ее сокращение оказалось меньше первоначальной оценки, но это оставляет массу причин для дальнейшей осторожности со стороны ЦБ, который рассматривает сроки следующего повышения процентной ставки, пишет Bloomberg.
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