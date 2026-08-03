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Царьград

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Что известно об атаке БПЛА на Геленджик 3 августа: данные о погибших и раненых

Что известно об атаке БПЛА на Геленджик 3 августа: данные о погибших и раненых

Атака беспилотников на Архипо-Осиповку под Геленджиком: последствия и заявления властей.Село Архипо-Осиповка, входящее в состав курортного округа Геленджик Краснодарского края, 3 августа подверглось атаке украинских беспилотников.

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