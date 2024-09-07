В Белгородской области апробируют систему обнаружения дронов «Ступор»

Апробация системы обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам «Ступор», предназначенной для круглосуточного мониторинга воздушного пространства ведется в Белгородской области, об этом 7 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя одноименной компании.
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