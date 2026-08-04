Милонов: люди, которые просто тихо уехали из России и хотят вернуться, имеют на это право

Зампред Комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов («Единая Россия») напомнил, что отъезд из России не является правонарушением, однако правовая оценка зависит от конкретных действий человека.
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