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Есть просьба. Виллу Софии Ротару в Крыму сделать госпиталем для бойцов СВО

Есть просьба. Виллу Софии Ротару в Крыму сделать госпиталем для бойцов СВО

Есть вероятность, что вилла Софии Ротару за 2 миллиарда рублей в Крыму может стать госпиталем для бойцов СВО.

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