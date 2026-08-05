В Екатеринбурге арестован глава УК за хищение денег жителей военного городка

Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Местное управляющее предприятие Уралградмаш» Игоря Агарева и фактически осуществлявшего руководство компанией Евгения Старокожева.
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