RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

В Екатеринбурге арестован глава УК за хищение денег жителей военного городка

В Екатеринбурге арестован глава УК за хищение денег жителей военного городка

Военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Местное управляющее предприятие Уралградмаш» Игоря Агарева и фактически осуществлявшего руководство компанией Евгения Старокожева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии