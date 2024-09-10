Свендсен — о решении CAS по Устюгову: это не то, как хочется получать награду

Четырёхкратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию россиянина Евгения Устюгова по его делу о нарушении антидопинговых правил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии