Крымское информационное агентство

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Участника украинского нацбата из Крыма отправили в тюрьму на 8,5 лет

Участника украинского нацбата из Крыма отправили в тюрьму на 8,5 лет

Вынесен приговор суда гражданину Украины Гугурику Рустему Сейдалиевичу 1971 года рождения, задержанному за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», признанного террористической организацией.

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