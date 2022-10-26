Участника украинского нацбата из Крыма отправили в тюрьму на 8,5 лет

Вынесен приговор суда гражданину Украины Гугурику Рустему Сейдалиевичу 1971 года рождения, задержанному за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», признанного террористической организацией.
Вынесен приговор суда гражданину Украины Гугурику Рустему Сейдалиевичу 1971 года рождения, задержанному за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», признанного террористической организацией.
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