Эндокринолог Вараева: растительные имитаторы мяса не заменят животный белок

Организм человека нуждается в питании и растительного, и животного происхождения, рассказала кандидат медицинских наук, научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи», врач-эндокринолог Юргита Вараева.
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