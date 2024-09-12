МБУ ДО "Центр молодежи" объявляет о проведении 💫ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ💫! 🕰Дата и время проведения: 13 сентября в 15.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
МБУ ДО "Центр молодежи" объявляет о проведении 💫ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ💫! 🕰Дата и время проведения: 13 сентября в 15.