“Hundreds of U.S. lawyers have agreed to work for free on efforts to monitor next month’s midterm elections in what voting rights groups say is the biggest effort of its kind to prevent meddling at the polls,” the Financial Times reports.
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