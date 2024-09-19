Суд заставил челябинский агрохолдинг «Равис» повторно собрать акционеров

Арбитражный суд Челябинской области 19 сентября настоял на созыве внеочередного собрания акционеров агрохолдинга «Равис», где в совет директоров могут выбрать сына бывшего первого вице-губернатора Андрея Косилова Ивана.
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