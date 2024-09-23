Специалист по выдаче микрозаймов отдала аферистам более двух миллионов

Мошенники обманули жительницу Беломорска, которая сама занимается финансами В полицию Беломорска обратилась 32-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников, несмотря на свою профессию — она работает специалистом по выдаче микрозаймов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии