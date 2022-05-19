Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Бадоса о сравнениях с Надалем: «Все, что ты делаешь, кажется мелочью. Мы избалованы его достижениями»

Паула Бадоса высказалась о сравнениях с Рафаэлем Надалем. «Сравнения с Надалем сильно мешают, и нужно перестать это делать.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх