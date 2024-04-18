Нельзя относиться к мигрантам как к животным: депутат Гильмутдинов

Венера Мирошниченко

Порядок обязательно будет ибо я здесь, и кто мне мешает жить убить ради Христа и ради Матери Мира, ради Царицы нбо и земли, ради Троицы, ради Самого Всевышнего ради Бога именем Его 10565 убить кто мне мешает жить и дальше развиваться, расстрелять подонков по закону военного времени как нас фашисты расстреляли, это они здесь проснулись, кто был во время войны растрелены за нашу Родину и они вон как разрушают, а сами на нашей земле, сами себя убили своим поступоком, что жить Богочеловека не дает жить царице небо и земли растрелять, я имею право приксзывать именем Бога 10565 ибо это имя мое и я Бог и это мое имя.