Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 471 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Палкина (Белякова)
    Не дождётесь, враги. С нашим президентом мы справимся, будем жить дружно.Путин попал в пол...
  • Незабудка
    Дедушка за бабушкой платья донашивает, и туфельки, не выбрасывать же 😀, что там ещё от бабушки осталось? трусики и б...ВЕЧЕРНЕЕ ЧТИВО: в...
  • Леонид Ла Рошель
    Штош, Гейропу можно поздравить, она самолично отпилила сук, на котором сидела. Видна "рука мастера" - проработка вопр...Для России ВТО бо...

Новое правительство Словакии хочет пересмотреть отношения с США

Новое правительство Словакии хочет пересмотреть отношения с США

Братислава хочет провести ревизию трансатлантических процессов. Об этом можно судить по свежим заявлениям на днях назначенного заместителя председателя правительства и главы Минобороны Словакии Роберта Калиняка (Robert Kaliňák), экс-руководителя МВД, а также единомышленника, однопартийца и друга евро- и украиноскептика Роберта Фицо, который в четвертый раз стал премьер-министром страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Соловьев
Словаки ищите контакты с Россией, это и будет пересмотр отношений с надоевшим сюзереном!
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх