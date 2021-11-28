Индзаги о 2:0 с «Венецией»: «Интер» должен был раньше решать исход матча»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча Серии А с «Венецией» (2:0). «Мы набрали хороший ход, хотя проводили третий матч за шесть дней, но мы проявили характер, показав хороший футбол.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх