Юрий Барбашов предсказал риск переворота на Украине

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов предостерегает о возможном риске силового переворота на Украине, связанного со структурами Джорджа Сороса.
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