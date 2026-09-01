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SPLETNIK

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Ксения Собчак отвела сына в школу вместе с экс-мужем Максимом Виторганом

Ксения Собчак отвела сына в школу вместе с экс-мужем Максимом Виторганом

Ксения Собчак 1 сентября, в День знаний, отвела сына Платона в школу вместе с бывшим мужем, актёром Максимом Виторганом.

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