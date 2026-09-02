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Аргументы и Факты

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В Австралии украли овец стоимостью около 1,2 миллиона долларов

В Австралии украли овец стоимостью около 1,2 миллиона долларов

В австралийском Квинсленде зафиксирован случай крупного хищения скота. Согласно заявлению региональных правоохранителей, с одной из ферм пропали порядка 5,5 тысяч голов овец, общая стоимость которых превышает 1,7 миллиона австралийских долларов, что составляет примерно 1,2 миллиона долларов США.

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