Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Позор, плевок на мир и человечество": В Женеве раскритиковали украинок за "перфоманс" со "сломанным стулом" ООН

"Позор, плевок на мир и человечество": В Женеве раскритиковали украинок за "перфоманс" со "сломанным стулом" ООН

Царьград ФОТО: Bernard Jaubert/Globallookpress В Женеве раскритиковали двух украинок, которые устроили перфоманс со "сломанным стулом" перед штаб-квартирой ООН.

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