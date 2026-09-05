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Сколько облигаций действительно нужно, чтобы диверсификация работала

Сколько облигаций действительно нужно, чтобы диверсификация работала

Когда речь заходит об инвестициях, большинство из нас интуитивно понимает: класть все яйца в одну корзину — затея сомнительная.

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