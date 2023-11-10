Мошенники приспособили для обмана приложения сайтов для объявлений

Мошенники стали использовать для обмана приложения сайтов для публикации объявлений. Граждане легче попадаются на уловки злоумышленников, когда получают звонок из знакомого сервиса, рассказали специалисты ВТБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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