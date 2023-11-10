РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Салтановский
    Старый фашист жопЕз бордЕль выжил из ума совсем и не в состоянии понять, что укрорейх не то что не может победить Рос...Боррель: ЕС долже...
  • Михаил Еграшин
    Для эффективности истребления это делается: где шевеление заметят - следующие удары туда.США рассказал о с...
  • Михаил Еграшин
    Жить на территории и отходы забирать хоть разрешают?Младшим воспитате...

Мошенники приспособили для обмана приложения сайтов для объявлений

Мошенники приспособили для обмана приложения сайтов для объявлений

Мошенники стали использовать для обмана приложения сайтов для публикации объявлений. Граждане легче попадаются на уловки злоумышленников, когда получают звонок из знакомого сервиса, рассказали специалисты ВТБ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх