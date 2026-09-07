Finland's accession to NATO does not meet the interests of the country. This was stated by the chairman of the Finnish public organization Naapuriseura Yauri Varvikko.
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