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The Eurasia Daily news agency

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Finland has seen the light: Joining NATO does not meet the national interests of the country

Finland has seen the light: Joining NATO does not meet the national interests of the country

Finland's accession to NATO does not meet the interests of the country. This was stated by the chairman of the Finnish public organization Naapuriseura Yauri Varvikko.

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